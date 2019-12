L’Igea si regala un Natale sereno con il 4-0 al Rocca di Caprileone

L’Igea batte il Rocca di Caprileone con un 4-0 costruito tutto nella ripresa e resta in scia alla capolista Acquedolci, che passa con il minimo scarto 0-1 sul campo della Pol. Gioiosa.

La formazione di Furnari, dopo un primo tempo senza grandi occasioni, con il vento che ha condizionato il gioco dei giallorossi, nella ripresa risolve la partita con tre gol in 4′, realizzati al 23′ da Tricamo, al 26′ da Sciotto ed al 27′ Aveni. A fissato il punteggio sul 4-0 è stata la rete al 37′ del bomber Genovese. Sarà un Natale più sereno per la formazione barcellonese, che adesso dovrà prepararsi alla seconda parte dalla stagione. L’obiettivo sarà recuperare lo svantaggio dell’Acquedolci, che attualmente ha due punti in più, ma una partita in meno, quella che dovrà recuperare l’8 gennaio proprio contro il Rocca di Caprileone.

Queste le formazioni iniziali: IGEA 1946: Barca, Maisano, Mondello, Tricamo, Sciotto, Parisi, Paludetti, Gatto, La Spada G, Genovese, Crifò.

Rocca DC: Di Masi Pane, Incognito, Sapone, Fallo, Salvucci, Lombardo, Di Giandomenico, Todaro, De Gregorio, Sendin, Mostaccio.