Calcio, l’Igea al D’Alcontres con il Rocca per tenere il passo dell’Acquedolci: il programma della giornata

L’Igea 1946 scende in campo oggi alle 15 al D’Alcontres contro il Rocca di Caprileone con l’obiettivo di vincere per provare ad approfittare dell’insidiosa trasferta della capolista Acquedolsi sul campo del Gioiosa. La squadra del tecnico Furnari dovrà dare continuità alle ultime due vittorie consecutive, contro Santangiolese e Torrenovese, per trascorrere un sereno Natale in vista di un girone di ritorno tutto da seguire. Il Rocca di Caprileone, da parte sua, cercherà un risultato positivo, per proseguire la sua rincorsa ad un posto nei playoff, in attesa anche di sfruttare il recupero della gara con l’Acquedolci, fissato per l’8 gennaio, alla ripresa del campionato.

In Prima categoria, la capolista Nuova Azzurra è attesa dalla trasfersa di Messina contro il Real Sud Nino Blasi, mentre l’Orsa Promosport nell’anticipo del sabato contro il Monforte ha ritrovato la vittoria con il punteggio di 1-0

PROMOZIONE GIRONE B – 15^ Giornata – Ore 14:30 1946 Igea – Rocca di Caprileone ore 15:00

Acquedolcese Nebrodi – Due Torri

Castelluccese – Sinagra

Gangi – Supergiovane Castelbuono

Merì – Nuova Pol. Torrenovese 3-3 giocata sabato

Nuova Rinascita – Santangiolese

Polisportiva Gioiosa – Nuova Pol. Acquedolci ore 15:00

Stefanese – Pro Falcone 2-1 giocata sabato

PRIMA CATEGORIA GIRONE D – 13^ Giornata – Ore 14:30 Fiumedinisi – Duilia 81

Or.Sa Promosport – Monforte San Giorgio 1-0

P.G.S. Luce – Casalvecchio Siculo

Polisportiva Sant’Alessio – Juvelilia 1958

Pro Mende – Academy San Filippo

Real Sud Nino Di Blasi – Nuova Azzurra

Robur – Saponara 1-0

fonte Calciolandia Sicilia