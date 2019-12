Il giudice sportivo di Barcellona squalifica per 13 giornate un giocatore per atteggiamenti razzisti

Mano pesante del Giudice sportivo del comitato Figc di Barcellona, che a squalifcato per 13 giornate un giocatore del Real Caldorra, espulso perchè reo di aver tenuto atteggiamenti discriminatori di carattere raziale nei confronti di un calciatore avversario di colore della formazione del Terzo Tempo Patti. Con il comunicato 45 del 18/12/2019 arriva così la prima vera pesante squalifica per atteggiamenti razzista, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di giustizia sportiva (art.28) che orami non tollera questa situazioni e le punisce in maniera pesante. La partita disputata a Barcellona domenica 14 dicembre vedeva di fronte le formazione di Terza categoria del Real Caldorra e Terzo Tempo Patti.