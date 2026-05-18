Il Barcellona Basket conquista gara 2 contro la Viola Reggio Calabria e continua a sognare

Il Barcellona Basket conquista una preziosa vittoria davanti al proprio pubblico, superando la Viola Reggio Calabria con il punteggio di 70-62 al termine di una gara intensa e combattuta. Un successo fondamentale per i giallorossi, che riescono così a tenere viva la serie e a continuare a sognare in vista di gara 3, che si disputerà a Reggio Calabria.

La squadra di coach Bartocci ha mostrato carattere, solidità difensiva e grande determinazione nei momenti chiave del match, riuscendo ad amministrare il vantaggio fino alla sirena finale.

Il resoconto del match

Primo quarto: l’avvio di gara è subito favorevole ai padroni di casa, che si aggiudicano il primo possesso e gestiscono bene le prime azioni offensive. Anche la Viola Reggio Calabria entra però in partita con aggressività e, approfittando di un errore al tiro dei giallorossi, trova i primi tre punti del match dopo circa un minuto e mezzo dal fischio iniziale.

Il Barcellona Basket risponde con ordine e intensità, riuscendo a limitare l’aggressività degli ospiti grazie ad una buona organizzazione difensiva. La Viola difende bene ma spreca diverse occasioni al tiro. Nel finale i padroni di casa aumentano il ritmo e chiudono il primo quarto avanti 17-19.

Secondo quarto: nel secondo periodo la partita resta molto combattuta. Il Barcellona Basket continua a mantenere il controllo del match grazie ad una difesa attenta e ad una buona gestione offensiva.

A metà quarto i giallorossi conservano sette punti di vantaggio, mostrando grande grinta e la chiara volontà di portare a casa il successo. Le soluzioni tattiche adottate dai ragazzi di coach Bartocci riescono ancora una volta a frenare l’aggressività degli ospiti, andando all’intervallo lungo avanti di 10 lunghezze, con il punteggio di 37-27.

Terzo quarto: la ripresa si apre nel migliore dei modi per il Barcellona Basket, che continua a giocare con intensità e aggressività. Bastano pochi secondi ai giallorossi per piazzare un importante break grazie a due triple di Sebastianelli, fondamentali per spingere i padroni di casa fino al +15.

Ultimo quarto: Negli ultimi dieci minuti la sfida resta intensa e combattuta. Il Barcellona Basket prova a gestire il vantaggio accumulato, mentre la Viola Reggio Calabria aumenta la pressione offensiva nel tentativo di riaprire il match.

La squadra di coach Bartocci stringe i denti fino alla sirena finale e conquista un successo meritato per 70-62: una vittoria che permette al Barcellona Basket di continuare a credere nel passaggio del turno. Adesso l’attenzione si sposta su gara 3, che si giocherà a Reggio Calabria e deciderà il destino della serie.

Tabellino e parziali

Barcellona Basket: Okereke 1, Di Marzio 3, Aguzzoli 16, Malkic n.e., Sebastianeli 17, Sindoni n.e., Dancetovic 10, Cessel 5, Fraga 6, Galipò 10, Grivo 2. All. Bartocci.

Viola Reggio Calabria: Agbortabi, Fiusco, Marangon, Marinelli n.e., Laganà 16, Fernandez 14, Zampa 5, Marini 4, Maresca 5, Clark 18, Laquintana, Macrillante n.e. All. Cadeo.

Parziali: 17-9; 37-27; 53-41; 70-62.

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Filesi di Chiaramonte Gulfi.