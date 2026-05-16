“E se tornasse Francesco?”, presentato a Milazzo il libro di Padre Enzo Fortunato

È stato presentato ieri a Milazzo “E se tornasse Francesco?”, il libro di Padre Enzo Fortunato, frate minore conventuale e direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro. L’evento rientra nella rassegna culturale “MilazzoCultFestival”, promossa ogni anno dalla Pro Loco di Milazzo.

Nella splendida cornice dell’Atrio del Carmine, l’autore ha dialogato con la comunità religiosa della Chiesa di Santa Maria Addolorata di Capo Milazzo, retta da Padre Carmelo Russo.

A partire dalla lettura di alcuni brani tratti dal libro “E se Tornasse Francesco?” e da alcune domande poste, l’autore ha reso attuale l’opera di San Francesco d’Assisi stimolando nei partecipanti una profonda riflessione.

Gli interventi

Ha introdotto i lavori il presidente della Pro Loco Pasquale Saltalamacchia, a cui sono seguite le riflessioni di Padre Carmelo Russo, rettore del santuario S. Antonio Capo Milazzo e il “circle time” condotto dal dott. Paolo Calderone, dall’artista milazzese Maria Grazia Toto, dall’Ing. Antonino Romano e dalla Prof.ssa Sonia Billa. Il dott. Salvatore Amato è stato la voce narrante della serata, mentre l’Ensemble Vocale Cantica Nova, diretta dal maestro Francesco Messina, ha offerto una suggestiva cornice musicale all’evento.

Tre eventi importanti alla base dell’incontro

L’idea dell’incontro è data dalla congiuntura di tre eventi importanti: l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi e della vocazione francescana di Sant’Antonio di Padova, compreso il suo naufragio sulle coste siciliane, ed, infine, la ormai prossima Festa di Sant’Antonio del tredici giugno, ricorrenza molto sentita nel comprensorio.

L’episodio del naufragio di Sant’Antonio – il cui incontro con il Poverello di Assisi, tra l’altro, è stato richiamato durante la presentazione – è ricordato dalla presenza della chiesetta-grotta di capo Milazzo che, secondo la tradizione, diede riparo a Sant’Antonio e di cui Padre Carmelo Russo è rettore; qui ancora oggi, è viva e forte la tradizione Antoniana.