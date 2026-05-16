Basket: l’intervista pre-partita a Fabio Massimo Sebastianelli

Dopo la sconfitta in gara 1 contro la Viola Reggio Calabria, il Barcellona Basket è chiamato a reagire immediatamente nei quarti di finale playoff. Domani sera, al PalAlberti, i giallorossi avranno l’opportunità di riequilibrare la serie e conquistare il pass per una decisiva gara 3.

Nell’intervista pre-partita, il guardia Fabio Massimo Sebastianelli ha sottolineato come la squadra non possa permettersi di regalare qualche canestro di troppo agli avversari, evidenziando la necessità di maggiore attenzione difensiva e concentrazione nei momenti chiave del match.

Grande attesa dunque per una sfida che potrebbe indirizzare il cammino playoff del Barcellona Basket. Il pubblico del PalAlberti è pronto a spingere la squadra verso una vittoria fondamentale per i giallorossi.