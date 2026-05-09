Basket: l’intervista pre-partita al playmaker Lautaro Fraga

Il Barcellona Basket riporta in parità la serie playoff grazie alla tripla sulla sirena di Fraga, decisiva nel successo di gara 2, giocata al PalAlberti lo scorso mercoledì. Un canestro che ha evitato l’overtime e regalato ai giallorossi una vittoria pesantissima dopo una sfida equilibrata fino agli ultimi secondi.
L’attenzione si sposta ora su gara 3, in programma questo pomeriggio sul parquet della Stella EBK Roma. Una sfida da dentro o fuori, con i giallorossi chiamati a vincere per continuare il proprio cammino nei playoff.
Nell’intervista pre-partita, ai microfoni di 24live il playmaker Lautaro Fraga ha evidenziato la soddisfazione del gruppo per la vittoria ottenuta in gara 2, ribadendo però la necessità di alzare ulteriormente il livello: serviranno infatti più intensità ed energia, sia in attacco che in difesa, per affrontare al meglio una gara decisiva come quella di questo pomeriggio.