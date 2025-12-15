Natale al CIRS di Barcellona P.G.: successo per il corso gratuito di disostruzione e rianimazione pediatrica

Un Natale all’insegna della prevenzione, della formazione e della sicurezza dei più piccoli. Si è svolto nei giorni scorsi in occasione del Natale un appuntamento, promosso dal Centro di Formazione Professionale CIRS di Barcellona P.G., con un corso informativo gratuito sulle manovre di disostruzione e rianimazione pediatrica, rivolto in particolare a mamme e neo-mamme.

L’iniziativa, ospitata nella sede del CIRS in via Vittorio Madia 32, ha registrato una partecipazione attenta e numerosa, confermando quanto sia forte l’interesse verso la sicurezza infantile e il primo soccorso pediatrico.

Formazione salvavita con istruttori della Croce Rossa Italiana

Il corso, tenutosi il 13 dicembre 2025 dalle 9.00 alle 13.00, è stato condotto da istruttori qualificati della Croce Rossa Italiana, che hanno illustrato in modo chiaro e pratico le principali manovre salvavita da attuare in caso di ostruzione delle vie aeree o arresto respiratorio nei bambini.

Un momento formativo di grande valore, pensato per fornire strumenti concreti a chi ogni giorno si prende cura dei più piccoli, in linea con il messaggio che ha accompagnato l’iniziativa:

“Chi salva un bambino salva il mondo intero”.

Consegna degli attestati al termine del corso

Al termine dell’incontro, a tutte le partecipanti sono stati consegnati gli attestati di partecipazione, a testimonianza del percorso formativo svolto e delle competenze acquisite. Un gesto simbolico ma significativo, che valorizza l’impegno delle mamme e rafforza il ruolo del CIRS come presidio educativo e sociale sul territorio.

Un Natale di comunità e consapevolezza

L’evento si è inserito nel calendario delle iniziative natalizie del centro, confermando lo spirito del “Natale al CIRS”: non solo festa, ma anche crescita, informazione e attenzione al benessere delle famiglie.

Il Centro di Formazione Professionale CIRS di Barcellona P.G. si conferma così punto di riferimento per attività che uniscono formazione, inclusione e prevenzione, con uno sguardo concreto alle esigenze della comunità.

Le voci delle protagoniste: in arrivo l’intervista

Ai microfoni di 24live, l’intervista dedicata all’iniziativa, con le testimonianze di Simona Maggistro, docente del CIRS e di una mamma partecipante.