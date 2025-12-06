Milazzo, salvato un paziente con un ascesso multiplo al collo: intervista al dott. Carmelo Quattrocchi

Un delicato intervento d’urgenza eseguito all’Ospedale di Milazzo ha salvato la vita a un paziente colpito da un devastante ascesso multiplo del collo, risultato resistente alla terapia antibiotica già prescritta in precedenza. L’operazione è stata effettuata presso l’Unità Operativa di Otorinolaringoiatria, diretta dal dottor Vincenzo Milone.

A illustrare la complessità del caso è il dottor Carmelo Quattrocchi, che ha guidato l’équipe chirurgica in un intervento durato circa tre ore, affiancato dalle dottoresse Piera Bonavita e Salvina Ruolo.

“Le raccolte ascessuali erano ben undici e interessavano l’intera regione antero-laterale del collo – spiega il dott. Quattrocchi – con una severa minaccia alle vie aeree. La tempestività è stata fondamentale per evitare conseguenze drammatiche.“

Un lavoro di squadra multidisciplinare

A supportare l’équipe operatoria sono intervenute le anestesiste Caterina Higgins, Tiziana Mappa e Daniela Vitale, del servizio di Anestesia e Rianimazione diretto dal dottor Giovanni Pagani.

Dopo l’intervento, il paziente è stato trasferito in Rianimazione per diversi giorni, per poi rientrare nel reparto di Otorinolaringoiatria e, successivamente, essere dimesso. È stato quindi inviato al servizio di Camera Iperbarica del Papardo per un ciclo di ossigenoterapia iperbarica, utile a completare il percorso terapeutico.

Il plauso della Direzione Strategica dell’ASP di Messina

La Direzione Strategica dell’ASP di Messina ha espresso in una nota ufficiale il proprio plauso per l’intervento di altissima complessità, ringraziando anche i servizi di Radiologia di Barcellona e Milazzo, diretti rispettivamente dalla dottoressa Francesca Torre e dal dottor Simone Fogliani, che hanno garantito tempestività diagnostica e supporto tecnico essenziale.

Ai microfoni di 24live l’intervista esclusiva al dottor Carmelo Quattrocchi