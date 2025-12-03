“28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa” al cinema dal 15 gennaio 2026

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa sarà nelle sale italiane dal 15 gennaio 2026 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, diretto da Nia DaCosta.

Il film, che segue gli eventi del mondo infettato di 28 Giorni Dopo(2007) e di 28 Anni Dopo (2025) dove troviamo Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Alfie Williams e Erin Kellyman. Chi Lewis-Parry torna nei panni del leader degli infetti, Samson, e Cillian Murphy torna ad interpretare Jim, il protagonista del primo film della saga 28 giorni dopo.

Dopo l’universo creato da Danny Boyle e Alex Garland in 28 Anni Dopo, Nia DaCosta dirige 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa. Nel nuovo capitolo della saga, il dottor Kelson (Ralph Fiennes) si trova coinvolto in una relazione sconvolgente, con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l’incontro di Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O’Connell) si trasforma in un incubo senza via di scampo. In questo scenario, gli infetti non rappresentano più la principale minaccia alla sopravvivenza: è la disumanità dei sopravvissuti a rivelarsi l’aspetto più inquietante e terrificante.

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa è scritto da Alex Garland e prodotto dai premi Oscar® Danny Boyle e Cillian Murphy.