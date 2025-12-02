Nuova Igea Virtus – Savoia 1908: il match domenica 7 dicembre al D’Alcontres

Cresce l’attesa per il match tra Nuova Igea Virtus e Savoia 1908, in programma domenica 7 dicembre alle ore 15:00 presso lo stadio D’Alcontres-Barone di Barcellona Pozzo di Gotto.

Abbonamenti, biglietteria e prezzi

La società ha comunicato che in occasione dell’incontro non saranno validi gli abbonamenti, fatta eccezione per la categoria Gold. I biglietti sono invece disponibili sia in prevendita che al botteghino dello stadio nel giorno della partita.

I prezzi ufficiali:

Tribuna : 15 euro – ridotto 10 euro (under 18, donne, over 65), ingresso gratuito per gli under 10 ;

: 15 euro – ridotto 10 euro (under 18, donne, over 65), ; Gradinata: 10 euro – ridotto 8 euro (under 21, donne, over 65), ingresso gratuito per gli under 14.

Le prevendite: dove acquistarle

Oltre alla biglietteria ufficiale, i biglietti potranno essere acquistati nei seguenti punti convenzionati:

Bar Saitta , Via Nazionale 307 – Terme Vigliatore;

, Via Nazionale 307 – Terme Vigliatore; Tabacchi Bucolo , Via G. La Pira / angolo Via S. Vito – Barcellona P.G.

, Via G. La Pira / angolo Via S. Vito – Barcellona P.G. Tabacchi Sottile, Via San Giovanni 77 – Barcellona P.G.

Via San Giovanni 77 – Barcellona P.G. Frutteria Antonuccio, Ponte Longano c/o Villa Primo Levi – Barcellona P.G.

Inoltre, chi non potrà essere presente sugli spalti, avrà la possibilità di seguire l’incontro in diretta streaming, a pagamento, su Videonola.

*Immagine in evidenza di Nuova Igea Virtus.