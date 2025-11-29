Barcellona Basket: l’intervista pre-partita al guardia Gioele Sindoni

Il Barcellona Basket procede la propria marcia trionfale in campionato, conquistando la terza vittoria consecutiva nel match contro Rende. Una prestazione convincente, frutto di solidità difensiva e grande intensità nei momenti chiave, che conferma lo stato di forma del gruppo.
Adesso l’attenzione si sposta sulla delicata trasferta di domani contro il Basket Monopoli, avversaria ostica reduce anch’essa da risultati importanti. Un appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo per consolidare le ambizioni stagionali.
Ai microfoni di 24live nell’intervista pre-partita, il guardia Gioele Sindoni, che ribadisce la voglia della squadra di combattere per affrontare al meglio un’avversaria difficile come Monopoli.