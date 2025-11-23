Il Barcellona Basket mantiene l’intensità e conquista la vittoria contro Rende

In una sfida intensa e ricca di ribaltamenti di fronte, i giallorossi di Coach Cigarini conquistano una vittoria preziosa per 80-74 contro un Rende combattivo. Dopo un primo tempo brillante, chiuso con margine rassicurante, la squadra barcellonese ha dovuto fare i conti con il ritorno degli avversari, capaci di riavvicinarsi nel finale.

Decisive le giocate pesanti di Lautaro, Sebastianelli e Aguzzoli, unite ad una difesa solida nei momenti chiave. Una prova corale, fatta di intensità e concretezza, che permette al Barcellona Basket di difendere il proprio parquet e portare a casa un successo meritato.

Il resoconto della partita

I primi quattro minuti del primo quarto scorrono nel segno dell’equilibrio: la Bim Bum Rende trova buoni spazi offensivi, ma i giallorossi rispondono con ordine difensivo. Al time-out chiamato da Coach Cigarini il punteggio è in parità. A rompere l’equilibrio ci pensa Fraga, che con una tripla riporta avanti il Barcellona. Gli ospiti mostrano buone capacità di attacco ma pagano diversi errori al tiro. Nel finale, Fraga sale in cattedra: chiude il parziale con 11 punti e permette ai padroni di casa di volare sul +9. A un minuto dal termine, la tripla di Sebastianelli spinge il vantaggio a +12. Il primo quarto si chiude sul 26-16 per i giallorossi.

Nel secondo periodo la formazione cosentina sembra ritrovare ritmo e intensità, ma i giallorossi mantengono determinazione e controllo del possesso. Dopo tre minuti il tabellone segna 29-22. Aguzzoli firma due punti e poi converte un tiro libero dopo il fallo subito, riportando i suoi sul +11. Rende reagisce e torna a -6, ma una schiacciata di Cessel ridà ossigeno al Barcellona che si porta sul +8. La squadra di Cigarini cresce in compattezza e spirito di gruppo, chiudendo all’intervallo lungo con un solido +13.

Nel terzo quarto, al rientro dalla pausa lunga entrambe le squadre alzano i ritmi, con Rende che tenta la rimonta grazie alla tripla di Dovera che vale il -5. La difesa giallorossa però risponde con carattere, impedendo agli avversari di segnare per diversi minuti. Un errore sotto canestro di Aguzzoli offre una chance agli ospiti, ma Dovera manca l’appoggio. A quattro minuti dal termine il Barcellona è avanti di + 4 punti. Sebastianelli mette a segno una tripla pesante, ma gli avversari tornano a colpire con Cavalieri che segna due punti. Il terzo periodo si chiude comunque con i giallorossi avanti di 6.

L’ultimo parziale si apre nel segno dell’intensità: Rende continua a spingere, ma i giallorossi rispondono con una difesa coriacea. Malkic firma una tripla che ristabilisce il +10 dopo appena un minuto e mezzo. Okereke vola a schiacciare, ma l’appoggio di Cagnacci riavvicina gli ospiti. A -5:24 minuti dal termine Barcellona controlla ancora sul +12. Nel finale Rende tenta l’ultimo assalto, approfittando di qualche indecisione dei padroni di casa: un appoggio e una tripla di Cavalieri riportano gli ospiti fino al -2. A ristabilire gli equilibri è una pesantissima tripla di Aguzzoli, che ristabilisce un margine di 4 punti per la squadra ospitante. A tre decimi dalla sirena, Fraga conquista due liberi e chiude definitivamente i conti.

Tabellino e parziali

Barcellona Basket: Okereke 5, Di Marzio 1, Aguzzoli 14, Malkic 11, Ebeling 10, Sebastianelli 12, Sindoni n.e., Dancetovic 2, Cessel 10, Fraga 15, Grivo.

Bim Bum Rende: Gagliardi n.e., Usai 9, Cavalieri 16, Cerchiaro n.e., Tarozzi, Dovera 13, Boccasavia 12, Guido 2, Cagnacci 10, Schifeo, Yeyap 2.

Parziali: 26-16; 43-36; 61-55; 80-74.

Arbitri: Cappello di Porto Empedocle, Barbagallo di Acireale.