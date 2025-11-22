Barcellona Basket: l’intervista pre-partita al guardia Veljko Dancetovic

Il Barcellona Basket è reduce dalla seconda vittoria consecutiva, conquistata nel derby di domenica scorsa battendo la Basket School Messina. I ragazzi di Coach Cigarini hanno dimostrato grande voglia di ritornare in carreggiata, giocando con compattezza e spirito di squadra.

Domani, 23 novembre 2025 li aspetta la sfida casalinga contro la Bim Bum Rende, reduce dalla sconfitta della scorsa settimana contro Molfetta.

Ai microfoni di 24live nell’intervista pre-partita, parla il guardia Veljko Dancetovic, il quale conferma l’intenzione della squadra di rimanere compatta per affrontare la partita nel miglior modo possibile e portare a casa un’altra vittoria.