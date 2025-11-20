La SSD Barcellona Basket annuncia la collaborazione con l’Avvocata Maria Rita Ielasi

Un passo avanti nel progetto sociale del Club

La SSD Barcellona Basket amplia il proprio impegno nel campo-socio educativo tramite l’avvio della collaborazione con l’Avvocata Maria Rita Ielasi, professionista specializzata in tutela dei minori e contrasto alla violenza di genere.

La scelta di coinvolgere l’Avvocata Ielasi segna un momento significativo per la società sportiva, che potrà avvalersi della sua esperienza per ideare e sviluppare progetti ad alto valore sociale, rafforzando così la propria presenza come punto di riferimento non solo sportivo, ma anche civico.

L’iniziativa si inserisce nella linea seguita dal Club, da anni impegnato nella promozione di cultura, consapevolezza e responsabilità all’interno della comunità.

Al centro del percorso condiviso ci saranno giovani, famiglie, scuole e realtà territoriali: l’obiettivo è quello di diffondere valori di rispetto, attenzione alle fragilità e stili di comportamento positivi, dentro e fuori dal parquet.

Con questa nuova sinergia, il Barcellona Basket conferma la volontà di costruire un ambiente sportivo che sia anche un motore di crescita educativa, culturale e sociale per l’intera collettività.

*Immagine in evidenza di SSD Barcellona Basket.