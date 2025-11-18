Fiera Cavalli: la barcellonese Imen Ben Amor trionfa al Progetto Sport

Un successo che non rappresenta un punto di arrivo, ma l’inizio di nuove sfide e traguardi da raggiugere.

Imen Ben Amor, amazzone di Barcellona Pozzo di Gotto seguita dal suo istruttore Giuseppe Merlino, ha conquistato la vittoria nella gara di salto ostacoli del Progetto Sport tenutosi all’Arena Fise, nello splendido scenario della 127esima edizione di Fiera Cavalli Verona.

In sella al suo fidato Castell 16, tedesco Hannover, Imen ha trasformato mesi di impegno e sacrifici in un successo che racconta passione, determinazione e crescita: nessuna penalità in entrambi i percorsi, una gara straordinaria e una più che meritata vittoria.

Al termine della gara, con la voce piena di emozione, Imen ha ringraziato chi le è sempre stato vicino: