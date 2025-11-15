Barcellona Basket: l’intervista pre-partita a Marco di Marzio

La vittoria di domenica scorsa contro la Virtus Matera ha dimostrato che i ragazzi del Barcellona Basket hanno voglia di rimanere in gioco, grazie alla grinta e alla mentalità vincente che hanno portato in campo.

A pochi giorni dalla trasferta contro Basket School Messina di Coach Sidoti, parla ai microfoni di 24Live Marco di Marzio il quale ha ribadito l’intenzione della formazione giallorossa di rimanere coesa per non ricadere nel tunnel delle sconfitte.

Il giovane talento, dopo l’ottima prestazione nella sfida contro Matera è stato decretato MVP della settimana dai tifosi.