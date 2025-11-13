Sit-in del PD al “Cutroni Zodda”, Iodice: “Serve dignità per restituire credibilità alla politica”

Durante il sit-in del Partito Democratico, svoltosi ieri pomeriggio all’entrata del “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto, ha parlato ai microfoni di 24live il Segretario Provinciale Armando Iodice.

Iodice ha ribadito la richiesta, da parte del PD, delle dimissioni del Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani, poiché sulla Giunta gravano “più di dieci inchieste riguardanti vertici e personalità importanti della maggioranza”.

Un riferimento è stato fatto anche alla sanità, uno dei settori nevralgici più importanti in termini di spesa per la Regione Siciliana. Una sanità che “appare sempre più a servizio del privato, terreno fertile per clientelismo e favoritismi a discapito di cura e assistenza per la salute pubblica.”