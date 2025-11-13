Questione Assistenti Sociali: l’intervista a Roberto Molino, Assessore ai Servizi Sociali

L’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Roberto Molino, si è espresso in merito alla decisione della Regione Siciliana di assumere, nei distretti, Assistenti Sociali a tempo determinato.

L’Assessore ha voluto far chiarezza soprattutto per quanto riguarda l’utenza, dicendo di aver richiesto personalmente al medico competente di effettuare le visite mediche agli Assistenti Sociali selezionati per il territorio di Barcellona, affinché possano iniziare il loro operato il prima possibile.

Inoltre, coglie l’occasione per smentire il consigliere Tommaso Pino, il quale in Consiglio Comunale avrebbe parlato di alcune promesse fatte dall’Assessore stesso: “Non prometto mai nulla quando le cose non dipendono esclusivamente da me. Nel frattempo, da quando ho definito i tempi previsti, alcuni Assistenti Sociali hanno avanzato delle richieste determinando l’esigenza, da parte degli uffici, di dare delle risposte.”