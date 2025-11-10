Il Barcellona Basket torna a vincere dopo cinque sconfitte consecutive: battuta la Virtus Matera a San Filippo

Il Barcellona Basket torna in gioco: nella partita di ieri contro la Virtus Matera, i giallorossi ritrovano la vittoria giocando con grinta e regalando ai tifosi una gara ricca di emozioni e colpi di scena.
La partita è stata giocata al palazzetto di San Filippo del Mela, poichè le intense precipitazioni della mattina hanno causato gravi infiltrazioni, rendendo inagibile il campo del PalAlberti.
Il resoconto della partita
I ragazzi di Coach Cigarini aprono la gara con determinazione, chiudendo il primo quarto avanti di 2 punti (20-18) trascinati da Lautaro Fraga, autore di 12 punti nei primi dieci minuti.
Nel secondo quarto i ragazzi rallentano, consentendo alla Virtus Matera di arrivare al +10 (26-36) e spegnendo le speranze dei tifosi. Proprio nel momento più critico Fraga riprende in mano la situazione effettuando una tripla che riporta l’equilibrio sul 38-38. Nonostante ciò, gli ospiti chiudono avanti all’intervallo lungo (40-41).
Nel terzo periodo la squadra barcellonese porta in campo grinta, cuore e carattere, con una prestazione che dimostra intensità e sacrificio. Il parziale si chiude per 60-59.
Grazie al calore dell’instancabile tifo, nell’ultimo quarto il gruppo piazza l’allungo decisivo e conquistano una vittoria tanto attesa quanto meritata. La partita si conclude 86-73.
Da evidenziare la prestazione del giovane Di Marzio, il quale ha ripagato la fiducia di Cigarini giocando in modo eccellente e lottando alla pari contro avversari dal valore indiscusso.
Tabellino e parziali
Barcellona Basket: Okereke, Di Marzio 7, Aguzzoli 12, Malkic 6, Ebeling 3, Sebastianelli 15, Sindoni, Dancetovic 6, Cessel 14, Fraga 23, Grivo. All. Cigarini.
Virtus Matera: Belgrano n.e., Smith 8, Zanetti 4, Markus 4, Roberto 27, Valle 17, Divac 3, Longobardi, De Mola, Bischetti 10. All. Miriello.
Parziali: 21-18, 40-41, 60-59, 86-73.
Arbitri: Filesi e Catalano
Usciti per 5 falli: Smith e Zanetti
*Immagine in evidenza di SSD Barcellona Basket.