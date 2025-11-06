Judo Club Pirri: i risultati di Esordienti B, Cadetti e Juniores

Il mese di ottobre si è rivelato particolarmente ricco di soddisfazioni e impegni per il Judo Club Pirri, che ha visto emergere con forza i propri Judoka nelle competizioni nazionali.

Esordienti B: Gabriel Valenti e Ginevra Imbesi sul podio. I due giovani judoka, rispettivamente nelle categorie -38kg e +70kg sono stati protagonisti del Trofeo Italia in Emilia Romagna. Gabriel ha conquistato il primo posto, mentre Ginevra si è piazzata terza, dimostrando grande determinazione e talento.

Questi risultati hanno permesso loro di qualificarsi direttamente alla finale A1 del Campionato Italiano, traguardo importante che premia l’impegno delle giovani promesse del Judo Club Pirri.

Cadetti: Matteo Bartolone e Antonio Glielmi in azione al Grand Prix Lucania. Al primo anno tra i cadetti, Bartolone (60kg) e Glielmi (73kg) hanno dato il massimo al Grand Prix Lucania, confrontandosi con avversari di elevato livello nazionale.

I judoka Juniores, Gabriele Miceli e Carla Calabrò invece, non sono scesi sul tatami a causa di infortuni avvenuti durante gli allenamenti.

Il Judo Club Pirri si congratula con tutti i protagonisti di questa prima parte della stagione e ringrazia il Maestro Giuseppe Pirri, l’allenatore Antonino Quattrocchi, Salvatore Scarcella e i genitori per il continuo supporto.

