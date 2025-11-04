Campionati Italiani Assoluti Taekwondo e Parataekwondo, il 7, 8 e 9 novembre a Messina

Si svolgeranno al Palarescifina, il 7, 8 e 9 novembre 2025 i Campionati Italiani Seniores di Taekwondo e Parataekwondo, arte marziale di origine coreana e sport olimpico dal 1988.

Alla competizione, che inizierà venerdì 7 novembre alle ore 14:00 e si concluderà domenica 9 con la cerimonia di premiazione prevista per le 13:30 circa, prenderanno parte oltre 300 atleti e circa 200 tra tecnici e ufficiali di gara, provenienti da tutta Italia.

Al Palarescifina si prevedono tre giorni di grande spettacolo e di combattimenti appassionanti, con le categorie 58 kg e 63 kg maschili (40 atleti iscritti) o la 57 kg femminile (26 atleti iscritti), stracolme di campioni che cercheranno di accreditarsi per un posto in nazionale in vista del nuovo quadriennio olimpico.

Cos’è il Taekwondo

Ad oggi, il Taekwondo è una delle discipline olimpiche più diffuse al mondo, con oltre 80 milioni di praticanti e 214 nazioni iscritte alla World Taekwondo. In Italia arriva negli anni ’60 grazie ai fratelli Park Sun Jae e Park Young Ghil e vanta una tradizione olimpionica di grande prestigio sin da quando è diventato sport ufficiale alle Olimpiadi di Sidney nel 2000.

Il movimento del Taekwondo italiano sta vivendo un momento di grande crescita su più fronti, al punto che nell’aggiornamento del ranking delle Federazioni nazionali, la FITA (Federazione Italiana Taekwondo) si è piazzata al secondo posto, subito dopo gli Stati Uniti e davanti a Francia, Gran Bretagna e Korea del Sud.