Basket Barcellona, l’intervista pre-partita al guardia Fabio Massimo Sebastianelli

Il Barcellona Basket è chiamato a reagire dopo la quarta sconfitta consecutiva in campionato. Domani pomeriggio la formazione giallorossa sarà impegnata in trasferta contro la Virtus Ragusa, in una gara che potrebbe rappresentare un punto di svolta per il morale e la classifica della squadra.

Il gruppo ha lavorato in settimana per ritrovare equilibrio e concretezza, soprattutto in fase difensiva, dopo le ultime uscite poco fortunate. L’obiettivo è tornare a vincere e interrompere il momento negativo che ha rallentato la corsa dei barcellonesi.

Nel prepartita, il guardia Massimo Fabio Sebastianelli è stato intervistato e ha riflettuto sul da farsi secondo lui.