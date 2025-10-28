Alla VII Edizione del Premio “CIVITAS Europa” a Barcellona P.G. le eccellenze di quest’anno

Nell’Auditorium del Parco Maggiore Giuseppe La Rosa, si è svolta, domenica 26 ottobre, la cerimonia di consegna dei premi inerenti al “CIVITAS Europa”. Anche in questa occasione, presenti autentiche eccellenze, in vari campi e settori, che si sono distinte in Italia e all’estero.

Il Premio, organizzato dall’ormai quarantennale “Sicilia Occidente” fondata e diretta da Mario Alizzi, ha lo scopo di far conoscere anche localmente le personalità originarie di Barcellona Pozzo di Gotto.

La molla che ha fatto emergere il Premio “CIVITAS Europa” è stata sicuramente, sin dalla prima edizione del 2018, la presenza dell’alto livello nazionale e non solo dei “Premi speciali”: il giornalista e scrittore barcellonese Melo Freni, il principe del Foro non solo di Catania, Avvocato Enzo Trantino, Emilio Isgrò, scrittore, artista e poeta ben conosciuto anche all’estero, Padre Alessio, Archimandrita della Chiesa Greco-Ortodossa in Italia, Bartolo Cattafi, alla memoria, Carmelo Aliberti, scrittore e poeta anch’egli di livello nazionale, Enzo Buscemi e l’ormai famoso Coro Lirico Siciliano.

Mario Alizzi sottolinea come il Premio non sarebbe esistito o comunque non avrebbe raggiunto, negli anni, un tale livello senza la sincera disponibilità dei sopracitati grandi personaggi.

I loro nomi hanno infatti conferito al Premio un “certificato” di affidabilità, oltre ad un’espressione di grande fiducia verso gli organizzatori.

I premiati del 2025