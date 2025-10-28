Alla VII Edizione del Premio “CIVITAS Europa” a Barcellona P.G. le eccellenze di quest’anno

Nell’Auditorium del Parco Maggiore Giuseppe La Rosa, si è svolta, domenica 26 ottobre, la cerimonia di consegna dei premi inerenti al “CIVITAS Europa”. Anche in questa occasione, presenti autentiche eccellenze, in vari campi e settori, che si sono distinte in Italia e all’estero.
Il Premio, organizzato dall’ormai quarantennale “Sicilia Occidente” fondata e diretta da Mario Alizzi, ha lo scopo di far conoscere anche localmente le personalità originarie di Barcellona Pozzo di Gotto.
La molla che ha fatto emergere il Premio “CIVITAS Europa” è stata sicuramente, sin dalla prima edizione del 2018, la presenza dell’alto livello nazionale e non solo dei “Premi speciali”: il giornalista e scrittore barcellonese Melo Freni, il principe del Foro non solo di Catania, Avvocato Enzo Trantino, Emilio Isgrò, scrittore, artista e poeta ben conosciuto anche all’estero, Padre Alessio, Archimandrita della Chiesa Greco-Ortodossa in Italia, Bartolo Cattafi, alla memoria, Carmelo Aliberti, scrittore e poeta anch’egli di livello nazionale, Enzo Buscemi e l’ormai famoso Coro Lirico Siciliano.
Mario Alizzi sottolinea come il Premio non sarebbe esistito o comunque non avrebbe raggiunto, negli anni, un tale livello senza la sincera disponibilità dei sopracitati grandi personaggi.
I loro nomi hanno infatti conferito al Premio un “certificato” di affidabilità, oltre ad un’espressione di grande fiducia verso gli organizzatori.
I premiati del 2025
- Per la sezione “Arte e Cultura, sezioni pittura/scultura”: Iris Isgrò e Turillo Sindoni
- “Cinema”: Antonio La Torre Giordano
- “Studi, Ricerche e Promozione Culturale”: Salvatore e Donatella Bucca
- Premio Speciale: Francesco Costa del Coro Lirico Siciliano e Alessandro Manganaro
- “Teatro”: Enzo Cambria
- “Musica e composizioni”: Francesco Caravello, in arte Francis Rivel
- “Editoria, Libri”: Guglielmo Jannelli
- “Sport”: Gaetano Munafò e Francesco Pianese
- “Fatti e persone”: Biagio Leto e Peppino Fazio