Il libro di Matilde Crisafulli, “Eolie, paradisi da gustare” presentato al Parco Urbano “Maggiore La Rosa”

Questo pomeriggio, presso l’Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa”, si è svolto l’evento di presentazione del libro “Eolie, paradisi da gustare” della dott.ssa Matilde Crisafulli.

Durante l’evento sono inoltre intervenute l’Assessora alla Cultura Angelita Pino, l’Editrice Giulia Carmen Fasolo e Flaviana Gullì, docente e giornalista, nonché direttore editoriale e caporedattore della nostra testata giornalistica.

Un atto d’amore in onore delle “sue” eolie

Il libro, introdotto dall’Editrice Giulia Carmen Fasolo, non è un classico ricettario. Al suo interno infatti, è possibile trovare alcune immagini che descrivono gli scorci eoliani in chiave poetica, tra cui il cielo stellato di Stromboli, la vita che pulsa nei vicoli di Lipari, i silenzi pietrosi di Alicudi.

Come affermato dall’autrice, il volume nasce prima di ogni cosa come dedica ad una sua cara amica, scomparsa nel lontano 1988, con la quale passava le estati tra un’isola e l’altra alla scoperta di sapori, odori e suoni.

L’intervista all’autrice