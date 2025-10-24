RoFF20: il resoconto dell’ottava giornata

Anche l’ottava giornata della Festa del Cinema di Roma è stata vetrina di film ricchi di emozioni e messaggi importanti, soprattutto dal punto di vista sociale.

La Festa del Cinema di Roma ha assegnato il Premio alla Carriera a Jafar Panahi, uno dei più grandi registi della storia del cinema iraniano, consegnato dal premio Oscar® Giuseppe Tornatore. Il regista ha portato alla festa anche il suo nuovo film, “It Was Just An Accident”, vincitore della Palma d’oro a Cannes 2025. Offre l’ennesima testimonianza di un’idea di cinema straordinariamente vitale, capace di coniugare impegno civile, sperimentazione formale e una libertà d’invenzione probabilmente senza pari. Il Premio alla Carriera sarà consegnato dal premio Oscar® Giuseppe Tornatore.

Nella Sala Sinopoli, “La lezione” di Stefano Mordini, tratto dall’omonimo romanzo di Marco Franzoso, ha aperto la giornata con una narrazione che si muove dal legal thriller allo psicodramma. Rappresenta anche un’indagine lucida sulla violenza di genere, sulla percezione della realtà e sul peso dei traumi irrisolti, sorretta dalle intense interpretazioni di Matilda De Angelis e Stefano Accorsi.

Altro film internazionale presentato alla Festa c’è “Our Hero, Balthazar” di Oscar Boyson, che mette a confronto due Americhe distanti-quella dei loft di Manhattan e quella dei trailer park-con uno sguardo ironico, tagliente e privo di moralismi. Racconta la realtà dei social e la solitudine e insoddisfazione che essi generano.

Chiude la giornata, alle 21:30 ancora alla Sala Sinopoli, la proiezione dei primi due episodi di “Mrs Playmen” di Riccardo Donna, con una sorprendente Carolina Crescentini nei panni di Adelina Tattilo. La serie, inserita nella sezione Freestyle, racconta l’ascesa di una donna che, negli anni ’70, sfida il moralismo e il maschilismo diventando direttrice di una rivista erotica maschile, trasformando lo scandalo in potere editoriale.