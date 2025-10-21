RoFF20, sesta giornata: presentato Die My Love, quinto film della regista Lynne Ramsay, con Jennifer Lawrence come protagonista

Durante la giornata di ieri, la luce continua a risplendere sulle stelle nazionali e internazionali che si alternano sul carpet della Festa del Cinema di Roma.

Richard Linklater, uno dei massimi autori del cinema americano contemporaneo, ha ricevuto il Premio alla Carriera, consegnato dal regista Marco Bellocchio. Dopo la premiazione, Linklater ha presentato agli spettatori il suo nuovo lavoro, “Nouvelle Vague” (sezione Best of 2025), uno dei titoli più applauditi dello scorso Festival di Cannes: il film vive attimo per attimo la creazione di un cult movie, “Fino all’ultimo respiro” di Jean-Luc Godard.

Da Hollywood, sempre nella sezione Best of 2025, sarà proiettato Die My Love di Lynne Ramsay. Il quinto film della regista scozzese, adattato dal romanzo della scrittrice argentina Ariana Harwicz. La pellicola racconta un viaggio in un incubo perpetuo, una lunga soggettiva, dove ricordi, desideri inappagati, incidenti momentanei, persone vere o immaginate si sovrappongono e si mescolano senza soluzione di continuità, sul volto e nel corpo spudorato di Jennifer Lawrence, protagonista sul carpet della Festa del Cinema.

Presentata anche una tra le più attese fiction Rai, che andrà in onda a inizio 2026, ovvero “Guerrieri – La regola dell’equilibrio” di Gianluca Maria Tavarelli, con protagonista Alessandro Gassmann. Tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio dedicati alla figura di Guerrieri, avvocato brillante e anticonvenzionale, la serie restituisce l’universo giudiziario con un realismo inedito e un protagonista che è insieme eroe e uomo comune, intriso di dubbi e contraddizioni.