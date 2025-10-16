Roma Film Festival: si accendono le luci sul festival che porta la magia del cinema nella capitale.

È stato ufficialmente inaugurata la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma, uno dei festival più attesi del panorama cinematografico italiano ed internazionale, prodotto dalla Fondazione Cinema per Roma, presieduta da Salvatore Nastasi con la direzione artistica di Paola Malanga. La Festa investe la città nella sua interezza, dove in ogni parte si respira il cinema con diverse iniziative e incontri che permettono a tutti di immergersi in questo meraviglioso clima.

Durante la serata d’apertura del festival, presentata da Emma Stokholma, è stato consegnato l’Industry Lifetime Archievement Award a Lord David Puttnam, il regista pluripremiato che ha prodotto numerosi film importanti per l’industria cinematografica britannica, come Momenti di gloria (1981), con il quale ha vinto l’Oscar. Il riconoscimento, una delle novità che la Festa del Cinema introduce a partire dall’edizione 2025, intende omaggiare le personalità dell’industria cinematografica globale

È, inoltre, intervenuta Paola Cortellesi in veste di presidente della giuria, che si è detta onorata e felice di tornare alla Festa del Cinema dopo il successo del suo film “C’è ancora domani”, che è stato il film d’apertura dell’edizione di due anni fa.

Il film che ha aperto il Roma Film Festival di quest’anno è stato, invece, “La vita va così” del regista Riccardo Milani, che racconta la storia di un pastore sardo che si è rifiutato di vendere il proprio terreno e la propria casa a un importantissimo gruppo immobiliare, deciso a comprare quella terra per costruirvi un resort di lusso. Nel cast troviamo Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio e Geppi Cucciari, ma anche e soprattutto Giuseppe Ignazio Loi, un vero pastore sardo che si è cimentato nella recitazione per rappresentare la sua terra. L’opera cinematografica si presenta anche come una denuncia sociale sulle condizioni di vita del Sud e delle isole, dove gli abitanti si trovano costretti ad abbandonare la propria terra per cercare lavoro o a sottomettersi a grandi multinazionali che “portano la ricchezza lontano dal Sud”.

Alla prima serata hanno partecipato anche numerosi volti noti del cinema è della politica, come Luca Argentero con la moglie Cristina Marino, Matteo Renzi con Agnese Landini, poi Margareth Madè, Pier Ferdinando Casini, Gianni Letta, Maurizio Gasparri, Gianmarco Mazzi, Luca Zingaretti con Luisa Ranieri, Rita Rusic, Michele Riondino, Ermal Meta, Giulio Base con Tiziana Rocca e la coppia Silvia Verdone e Christian De Sica.