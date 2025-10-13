Grande Igea, piccolo risultato: il Sambiase ferma la Nuova Igea Virtus

Giallorossi beffati da due errori difensivi nonostante una prova di carattere. Samake ancora a segno, ma non basta.

“D’Alcontres-Barone” gremito per la Nuova Igea Virtus che, però, incassa la prima sconfitta stagionale in casa, battuta 2-1 dal Sambiase al termine di una gara intensa ma segnata da due gravi disattenzioni difensive. Un risultato amaro per i giallorossi di Mister Salvatore Marra, che avevano condotto il gioco e creato diverse occasioni, ma hanno dovuto cedere ai calabresi più cinici sotto porta.

Nonostante il ko, la Nuova Igea Virtus resta al secondo posto in classifica con 12 punti, a un solo punto dalla capolista Savoia e già guarda con determinazione alla prossima trasferta di Paternò.

Primo tempo: Samake porta avanti l’Igea, ma il Sambiase pareggia

L’inizio è tutto di marca igeana. Dopo appena cinque minuti, Samake sblocca il risultato con una precisa deviazione su cross dalla sinistra: per l’attaccante è il sesto gol in sette partite, confermandosi leader dell’attacco giallorosso.

L’Igea Virtus continua a spingere: al 16’ Cicirello sfiora il raddoppio con un destro da posizione defilata, mentre al 26’ Squillace manca di poco il bersaglio dopo un cross che attraversa l’area.

Il Sambiase, fin lì poco pericoloso, trova il pareggio al 42’: Diogo approfitta di un’incertezza di Barone e insacca per l’1-1, cambiando l’inerzia della gara.

Secondo tempo: tanto Igea, ma il Sambiase colpisce nel finale

Nella ripresa, la Nuova Igea Virtus riparte con determinazione e al 10’ e al 13’ due punizioni di Calafiore mettono in difficoltà il portiere ospite Giuliani, bravo a respingere. Al 20’ Cardinale parte in contropiede ma non trova compagni pronti alla conclusione.

Con il passare dei minuti, Marra cerca il gol della vittoria con due sostituzioni, ma all’83’ arriva la doccia fredda: su un cross dalla sinistra, uscita a vuoto di Barone e colpo di testa vincente di Haberkon, che trova il palo interno e sigla il 2-1 per il Sambiase.

Nel finale la Nuova Igea Virtus tenta il tutto per tutto, spinta dal pubblico di casa, ma non riesce a raddrizzare il punteggio.

Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca: la squadra giallorossa ha creato più occasioni, mostrato buon gioco e carattere, ma ha pagato due errori pesanti. Resta comunque la consapevolezza di poter competere ai vertici del campionato di Serie D, con la testa già rivolta alla prossima sfida di Paternò.

Il tabellino di Igea Virtus – Sambiase 1-2

Marcatori: Samake 4’ pt (I), Diogo 42’ pt (S), Haberkon 83’ st (S)

Nuova Igea Virtus: Barone, Squillace (João Pedro 83’), Maddaloni, Maltese, Cicirello, Samake, Cess, Cardinale (Ferrara 69’), Balsano (Di Paola 82’), Calafiore, Maggio (Mirashi 73’). All. Marra.

Sambiase: Giuliani, Frasson, Colombatti, Strumbo, Pantano, Andronache (De Cicco 68’), Diogo, Kouame (Palermo 57’), Calabrò, Perricci (Francisco 26’ pt), Haberkon. All. Lio.

Arbitro: Gallo di Bologna. Assistenti: Selleri e Pelotti di Bologna.

Note: ammoniti Cicirello e Maltese (I), Calabrò (S). Angoli 5-1 per l’Igea. Recupero: 3’ pt, 4’ st.

La conferenza stampa post partita e le parole di Mister Marra