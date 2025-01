La Nuova Igea Virtus incassa il punto di Enna e pensa già alla sfida di domenica contro l’Acireale

La buona prestazione di ieri sul campo dell’Enna, senza alcune leggerezze difensive, avrebbe potuto portare al risultato pieno, ma il punto conquistato dai ragazzi di Panarelli muove la classifica e consente di allungare la serie positiva.

Le reti di Trombino e Currò avevano fatto sperare in un risultato diverso, ma due disattenzioni difensive hanno consentito ai padroni di casa di riportare il match in parità. Il tecnico giallorosso ha mischiato le carte, con una difesa inizialmente a 4, composta da Ferrante e Della Guardia sugli esterni e Konate e Maltese al centro, sostenuta da un centrocampo che in fase difensiva si schierava a cinque, con Calafiore, Currò e Cannatella sulla mediana con Carullo e Pipitone esterni, che in fase offensiva appoggiavano Trombino, unica punta di ruolo. La capacità di cambiare pelle durante la gara è un dei punti fermi del gioco di mister Panarelli, che senza le due disattenzioni difensiva in occasione dei gol dell’ex Aperi e di Cristiano, avrebbe potuto festeggiare la prima vittoria in trasferta.

La gara di Enna nella mente di tutto l’ambiente giallorosso è già in archivio, con l’attenzione proiettata già alla sfida di domenica prossima contro l’Acireale, una gara fondamentale per proseguire il percorso di rilancio del giallorossi, che punta ad allungare sulla zona playout. La formazione acese è in un momento positivo, dopo un girone d’andata tutto in salita. La vittoria di ieri contro il Ragusa ha riacceso l’entusiasmo e domani al D’Alcontres Barone i granata scenderanno in campo con il coltello fra i denti. I giallorossi, senza gli squalificati Calafiore e Konate e con i dubbi sulla disponibilità di Balsano e Siino, sono determinati a proseguire il percorso avviato con il tecnico Panarelli, ma avranno bisogno anche del supporto dei tifosi dalle gradinate, che fino ad oggi non è stato caloroso come nel recente passato. Da domani si torna in campo per gli allenamenti, così da preparare al meglio una gara importante, che potrà rappresentare la svolta definitiva della stagione giallorossa.