Nuova Igea Virtus a caccia della vittoria con il Ragusa tra le mura oggi pomeriggio alle 14.30

La Nuova Igea Virtus scende in campo alle 14.30 sul terreno amico dello stadio D’Alcontres Barone con il Ragusa, con l’obiettivo di capitalizzare il doppio turno interno, dopo la vittoria con la Scafatese di sette giorni fa.

L’avversario di turno sta vivendo una stagione di alti e bassi, ma la squadra iblea si conferma per tutti un avversario difficile da affrontare. I giallorossi recuperano il capitano Biondo, reduce da un turno di squalifica, ma non potranno contare sul difensore Ferrante, ancora alle prese con il trauma all’occhio subito alla fine della gara contro la Scafatese. Ad affiancare Maltese e Maggio sulla linea difensore potrebbe essere Agustin Godoy protagonista della bella iniziativa che in settimana ha organizzato la società giallorossa, con l’arrivo in città della famiglia argentina, a distanza di anni dall’ultimo abbraccio. Una storia che ha commosso tutta Italia a conferma dello spirito di famiglia che respira in casa Igea.

Per le altre scelte si dovrà attendere la comunicazione ufficiale del tecnico Di Gaetano, a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro.

Il presidente Massimo Italiano alla vigilia ha confermato l’attenzione della società sul mercato e dopo le uscite di Sticenko e De Luca, entrambi accasatisi al CastrumFavara, si lavora anche ai nuovi arrivi, senza fretta per ponderare bene ogni scelta.

Ecco il programma della domenica e la classifica in aggiornamento a partire dalle 14,30 a cura della redazione di Tuttocampo