Merì, la replica dell’amministrazione sulla questione della caldaia nelle scuole di via Mulino

L’Amministrazione comunale di Merì ha replicato alle notizie diffuse dall’opposizione sulla mancata funzionalità dei riscaldamenti nelle scuole di via Mulino.

“Purtroppo assistiamo ancora una volta al sempre attuale tentativo di mistificare la realtà. Come Amministrazione Comunale di Merì, per amore di verità e con il senso del dovere che ci porta a informare correttamente i cittadini, riguardo ai problemi circa la caldaia della scuola di Via Mulino giova mettere ordine al confuso excursus che gruppo di minoranza e gruppo indipendente espongono in maniera artata e confusa. Dopo oltre 30 anni, questa Amministrazione decide di sostituire una caldaia a gasolio ormai obsoleta ed economicamente non più sostenibile, con una nuova a metano. Ed è proprio il Responsabile del III Settore ing. Mazza Giuseppe ad avviare le procedure per l’acquisto di quel modello di caldaia, come correttamente i consiglieri comunali di opposizione e indipendenti sostengono. L’amministrazione comunale, tenuto conto degli enormi ritardi nell’attivazione della caldaia, installata già nell’anno 2023, delibera dando incarico all’ufficio competente nonché al responsabile del III Settore ing. Mazza Giuseppe, per i provvedimenti consequenziali all’allaccio del contatore del gas entro e non oltre il 30 di ottobre. Incarico conferito anche già precedentemente.

Sorge spontanea una considerazione: gli attuali consiglieri, ex amministratori, durante il loro mandato non avevano mai pensato ai bambini occupanti quel plesso scolastico? Soprattutto tenuto conto che la vecchia caldaia a gasolio non era più a norma?

“Parlano di progetto tecnico, ma forse non sanno di cosa parlano e si improvvisano anche tecnici.

Ciò che necessitava era lo schema di progetto del tratto di tubo di gas dal contatore al vano caldaia, installato durante l’Amministrazione Borghese, non a norma e mai collaudato. Gli Uffici del V Settore hanno trasmesso il collaudo del tratto di condotta in questione, unitamente agli elaborati progettuali, già nel mese di Ottobre, al Responsabile del III Settore ing. Mazza Giuseppe per gli adempimenti consequenziali. Il compito dell’amministrazione è dare atti di indirizzo politici e indirizzare gli uffici verso i loro obiettivi, non di redigere atti. Contiamo di risolvere il problema nel più breve tempo possibile”.