Il Barcellona Basket oggi in campo a Piazza Armerina a caccia di un’impresa

La NextCasa Barcellona Basket, dopo la sconfitta contro la capolista Viola Reggio Calabria di domenica scorsa, è attesa oggi di un’altra gara sul campo della Siaz Piazza Armerina, nel secondo turno infrasettimanale del campionato di serie B interregionale.

Per ribaltare il pronostico, i giallorossi di coach Pippo Biondo dovranno compiere un’impresa, considerata la difficoltà dell’avversario ed il momento non certo positivo della formazione barcellonese. I limiti della rosa, anche sotto il profilo numerico, con la partenza di Cortese e quella imminente di Peral, e non sotto l’aspetto caratteriale, sono purtroppo evidenti e gli arrivi di Bartolozzi e Banin hanno solo in parte ottenuto gli effetti sperati. Oggi non ci sarà neanche l’esterno Manfrè, che dovrà scontare le due giornate di squalifica imposte dal giudice sportivo dopo l’espulsione di domenica scorsa e per lo staff tecnico barcellonese la coperta si fa sempre più corta. Servirà cuore e coraggio per dare una svolta a questo momento della stagione e provare a salvare la categoria.