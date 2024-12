Omaggio a Barcellona: conclusa la rassegna d’arte e poesia dedicata al ricordo di Iris Isgrò

L’evento celebrativo “Omaggio a Barcellona Pozzo di Gotto” ha avuto luogo nell’auditorium San Vito, con opere di vari poeti e artisti, in particolare del barcellonese Iris Isgrò, morto nel 2008, e ricordato in questa giornata assieme ai familiari e al nipote Luigi Lo Giudice a cui è stato fatto dono di una medaglia con raffigurata un’opera di Iris Isgrò.

L’amministrazione comunale si è occupata dell’organizzazione dell’evento, in particolare nella figura dell’assessora Angelita Pino e dell’esperto alla Cultura Salvatore Scilipoti.

Sono stati presentati anche i lavori degli alunni della scuola primaria di Calderà, I.C. D’alcontres, seguiti dalle docenti Carmen Barca e Rosa Foti, con raffigurazione di monumenti e beni culturali della di Barcellona.

Gli artisti e poeti presenti all’evento, che hanno potuto mostrare il proprio lavoro sono i seguenti: i poeti Alfredo Anselmo, Tindaro Calabrese, Antonio Calabrò, Francesco Conti, Angeletta Ferrara, Santino Gatto, Pierpaolo Giannetto, Lorenza Giarraffa assieme a Tonino Privitera, Giovanni Macrì, Felice Mancuso, Maria Morganti Privitera, Filippo Scardino, Giulia Sidoti. I pittori: Fabio Balotta, Daniela Celi, Mimmo Ciarrotta, Marcello Crinò, Carmen Curcuruto, Vito Cutrupia, Francesco Grillo, Emilio Isgrò, Vito Natoli, Nella Parisi, Paola Pietrafitta, Angela Saja, Maria Zaccone.

A tutti loro è stata donata una medaglia raffigurante un’opera di Iris Isgrò con al centro la chiesa di San Vito.

Si è colta l’occasione per presentare il calendario realizzato dall’amministrazione comunale e dedicato ai beni culturali di Barcellona con gli acquerelli di Fabio Balotta e i versi di Alfredo Anselmo. Come è già successo l’anno scorso parte del ricavato andrà in beneficienza.