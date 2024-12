La Nuova Igea Virtus non si ferma più: definito l’accordo con l’attaccante Madalin Tandara

La dirigente della Nuova Igea Virtus conferma la grande attenzione sul mercato e chiude il terzo colpo in 24 ore, con l’annuncio dell’intesa con l’attaccante rumeno Madalin Virgil Tandara, classe 1998, in arrivo dall’Angri, formazione del girone H di serie D.

Tandara, che prenderà il numero 9, è nato a Focsani in Romania ed ha iniziato il suo percorso in Italia dalla formazione Under 20 della Salernitana. In serie D ha indossato le maglie della Vultur Rionero, del Taranto, della Gelbison e dell’Agropoli. Per tre anni ha militato con il Santa Maria Cilento, incrociando la strada con l’attuale tecnico giallorosso Francesco Di Gaetano, fino a disputare lo scorso campionato in Calabria, con la Vibonese. Nell’estate scorsa si è trasferito ad Angri ed adesso ha deciso accettare la proposta della Nuova Igea Virtus, che ha bruciato la concorrenza di altre squadre di serie D che avevano messo gli occhi sulle qualità del neo acquisto giallorosso.

“La scelta di sposare il progetto della Nuova Igea Virtus – afferma l’attaccante rumeno – è legata al blasone ed alla storia di questa società ed alla conoscenza con il tecnico Francesco Di Gaetano. Ho giocato anche con alcuni nuovi compagni di squadra ed è stato facile per venire a Barcellona. Sono qui per dare il mio contributo alla causa giallorossa e mi metterò al servizio della squadra, secondo quelle che saranno le indicazioni dell’allenatore”.

La società resta vigile sul mercato, per alzare il livello della rosa chiamata domenica ad una sfida difficile contro la vice capolista Scafatese, ospite dello stadio D’Alcontres con calcio d’inizio alla 14.30.