Basket, è stata sospesa la partita tra Castanea e Barcellona per le infiltrazioni d’acqua al PalaTracuzzi di Messina

Non si è conclusa la partita del campionato di serie B interregionale tra Barcellona Basket e Castenea, programmata ieri sera al PalaTracuzzi di Messina.

La gara è stata interrotta per le infiltrazioni d’acqua proprio sul parquet all’altezza di uno dei due canestri, quando Barcellona conduceva sul 66-59 a 7’26” dall’ultima sirena, dopo una partita sempre sotto controllo dei giallorossi, che si avviavano ad un probabile vittoria.

Sarà adesso il giudice sportivo a definire quando e come sarà portata a termine la partita. C’è un recente precedente sempre a Messina, quando il derby di serie C tra Fortitudo e Basket School venne sospeso a due minuti dalla fine per un black out elettrico e poi ripresa dallo stesso minuto di gioco, mantenendo il punteggio parziale al momento della sospensione.