Barcellona, pubblicata la manifestazione d’interesse per gli interventi di valorizzazioni delle frazioni

L’amministrazione Calabrò ha pubblicato l’avviso di manifestazione d’’interesse per interventi di recupero e valorizzazione del territorio nelle frazioni di Barcellona Pozzo di Gotto. La Regione Siciliana ha destinato al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto la somma di 15 mila euro di contributi regionali destinati alla promozione turistica, che la giunta Calabrò, d’intesa con il Consiglio Comunale che si è espresso in tal senso, vuol impiegare per la riqualificazione del territorio e la fruizione da parte delle comunità delle frazioni periferiche.

L’avviso pubblico ha l’obiettivo di consentire la realizzazione degli interventi di particolare interesse per l’intera collettività stante l’indubbio valore che le frazioni cittadine rivestono nell’ambito del tessuto sociale e tiene in grande considerazione l’intensa attività svolta a livello sociale, culturale e ricreativo dai vari gruppi, comitati e/o associazioni che ivi operano a beneficio dell’intera città.

La manifestazione d’interesse è quindi rivolta a tutte le frazioni della città, e precisamente le associazioni, i comitati, le organizzazioni, gli operatori dei vari settori coinvolti e chiunque vi abbia interesse, in regola con le normative di legge.

Le istanze devono essere presentate al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto entro il 30 novembre 2024 (all’indirizzo mail comunebarcellonapdg@postecert.it o presso l’ufficio di posta in Entrata), con proposte dettagliate e preventivi di spesa per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del territorio nelle frazioni fino a concorrenza della somma di euro 15.000,00 (euro quindicimila/00).

Le proposte saranno esaminate e valutate per l’eventuale accoglimento e realizzazione con preferenza a quelle che prevedano la realizzazione di interventi con costruzioni e/o strutture fisse o comunque durevoli nel tempo. La proposta deve considerarsi comprensiva di tutte le spese ed oneri di qualsivoglia natura da sostenere per la realizzazione dell’intervento. Per il sindaco Pinuccio Calabrò e per l’assessore agli Spettacoli ed agli Eventi Angelita Pino l’avviso pubblico rappresenta un’opportunità per promuovere il territorio coinvolgendo le frazioni con proposte di indubbio valore.