Una Nuova Igea Virtus attenta e compatta sfiora il colpaccio contro il Pompei

La Nuova Igea Virtus torna dalla trasferta di Pompei con un buon punto e con una prestazione da grande squadra, che non ha sofferto le tante assenze tra squalificati ed infortunati soprattutto nel reparto difensivo.

I giallorossi del tecnico Francesco Di Gaetano hanno giocato la loro partita a viso aperto, sfiorando più volte il gol della vittoria e lasciando gli avversari solo qualche occasione per colpire, soprattutto su palla inattiva.

Alla fine è arriva un pareggio che muove la classifica e che consente di dare continuità alla vittoria interna contro il Locri. Domenica al D’Alcontres ci sarà di scena il CastrumFavara e l’obiettivo è quello di proseguire il percorso di crescita di un gruppo che con il passare delle settimane sta trovando il suo equilibrio. Torneranno disponibili Maltese e Ferrante, che hanno scontato la squalifica e lo staff tecnico spera di recuperare anche qualcuno dei cinque infortunati assenti contro il Pompei.

Il campionato di serie D iniziati a delineare gli obiettivi delle squadre, con Siracusa, Scafatese e Reggina lanciate in uno confronto per il primato, a cui resta agganciata anche la Vibonese. La bagarre è invece dal quinto posto in giù, con le squadre raccolte in pochi punti, in attesa che si spezzi in qualche modo questo sostanziale equilibrio. La Nuova Igea Virtus si trova adesso a quattro punti dai playoff ed a tre dalla zona playout, ma le prestazioni delle ultime giornate fanno ben sperare per il futuro, con l’auspicio che la tifoseria torni in massa a far sentire il suo supporto alla squadra, prendendo esempio dall’unico tifoso giallorosso Giuseppe Silleri al seguito della squadra nelle ultime due trasferte di Lamezia e Napoli.

Risultati e classifica