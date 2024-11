Il Barcellona Basket deve provare ad invertire la rotta nella difficile trasferta di Matera

La gara di oggi del Barcellona Basket sul parquet di Matera può diventare il momento della svolta del campionato di serie B interregionale, che fino ad oggi ha regato solo una gioia ai tifosi giallorossi nelle prime sette giornata e l’ultimo posto solitario in una classifica comunque ancora molto corta.

L’avversario non è certo quello più semplice da affrontare, soprattutto in casa, dove ha sempre vinto nelle tre gare disputate, superando anche un quotato Piazza Armerina. I lucani sono reduci da due sconfitte consecutive in trasferta e cerca punti per ripartire nella loro stagione fin qui comunque positiva. Diverso è il discorso per Barcellona, perchè un’altra sconfitta sarebbe pesante sotto il profilo del morale, oltre che per il tentativo di rompere l’incantesimo di questo avvio di stagione tutto da dimenticare.

“Matera – afferma l’assestent coach Giuseppe Costantino – è una squadra difficile da affrontare ed è piena di giocatori esperti e di qualità, da Cioppa, che è il playmaker, passando per Rubinetti e Zanetti, che sono la guardia e l’ala piccola e chiudendo con Airaghi ala forte e Bagdonavicius come centro. Dalla panchina sicuramente danno un contributo importante De Mola, che è un playmaker che dà una sferzata di energia, Incitti, molto pericoloso nel tiro da tre punti, e Manna che è il cambio dei lunghi. È una squadra che cerca di correre e giocare in velocità. Noi andremo a Matera per fare una partita concreta, cercando di limitare i loro punti di forza. Siamo consapevoli che sarà una sfida difficile e dura perchè affronteremo dei giocatori importanti che dovremo cercare di limitare per portare a casa una vittoria. Il momento sicuramente non è facile, ma ne usciremo”.