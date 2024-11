Don Rodolfo Di Mauro storico direttore dell’Oratorio Salesiano si è spento all’età di 106 anni

Don Rodolfo Di Mauro direttore dell’Oratorio Salesiano barcellonese dal 1961 al 1968, ci ha lasciati all’età di 106 anni, di cui 86 di vita religiosa e 77 di vita sacerdotale.

Quattro anni fa gli era stata conferita la cittadinanza onoraria di Barcellona Pozzo di Gotto per il suo impegno nel dirigere l’oratorio salesiano. Don Rodolfo Di Mauro diede lustro alla nostra città favorendo la rinascita dell’Oratorio Salesiano. Fondò inoltre la squadra di calcio dell’OR.SA., nel 1962. con l’obiettivo di raccogliere i giovani che coltivavano la passione per il calcio, senza dover lasciare l’oratorio.

Fu l’ideatore di una tradizione che va avanti ormai da cinquant’anni: far incrociare le varette di Barcellona con quelle di Pozzo di Gotto lungo la copertura del torrente Longano.

Il prof. Francesco Lanzellotti ha scritto un libro intitolato Le cento candeline di don Di Mauro, in cui raccoglie alcuni episodi della vita del compianto don Di Mauro a Barcellona, insieme alle testimonianze degli ex allievi che hanno apprezzato il suo impegno per la crescita dell’oratorio.

Il funerale si celebrerà giovedì 7 novembre alle ore 16:00, nella Parrocchia “Santa Maria delle Salette”, Catania.