La Nuova Igea Virtus contro il Sambiase a caccia di una vittoria pesante su un campo difficile

La Nuova Igea Virtus scende in campo oggi pomeriggio a Lamezia Terme con l’obiettivo di tornare alla vittoria, dopo due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre giornata.

La squadra giallorossa, come ha detto alla vigilia il tecnico Francesco Di Gaetano, è in linea con i programmi della vigilia, anche se resta il rammarico per alcuni punti persi nella prime giornata per una serie di episodi sfortunati e qualche decisione arbitrale controversa.

In terra calabrese, senza gli squalifica Panebianco e Siino e gli infortunati Cannizzaro e Di Cristina, l’allenatore igeano manderà in campo una formazione che potrà provare il colpo contro un’avversario che in casa soprattutto ha fatto soffrire le prime della classe.

Ecco uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dal tecnico alla vigilia dell’incontro