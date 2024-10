Una delegazione del comune di San Filippo del Mela ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco

Il sindaco di San Filippo del Mela Gianni Pino, il vice sindaco Valentino Colosi e il presidente del Consiglio comunale Gabriele Saporita sono stati presenti ad Assisi in occasione dei solenni festeggiamenti del Patrono d’Italia San Francesco d’Assisi. Con loro anche l’ispettore di polizia locale, Salvatore D’Amico, con il gonfalone dell’ente.

Nel corso della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha acceso la lampada votiva con l’olio offerto dalla Regione siciliana, prodotto nel “Giardino della memoria” dedicato alla lotta contro le mafie.

“Con orgoglio oggi abbiamo rappresentato la città di San Filippo del Mela -.ha dichiarato il primo cittadino filippese – in un momento particolarmente importante per l’Italia e per la Sicilia. La nostra regione è stata infatti scelta per rappresentare l’Italia in questo giorno solenne. Non accadeva da ventuno anni. Vedere così tanti pellegrini e rappresentanti delle istituzioni e delle comunità ecclesiastiche riuniti per rendere onore al poverello di Assisi ci ha fatto comprendere quanto sia importante, in tempi di guerra quali quelli che stiamo vivendo, lanciare un messaggio di unità e di pace”.

La delegazione filippese è giunta ad Assisi nella giornata di ieri e ha partecipato alla cerimonia di accoglienza degli ospiti della Regione siciliana, oltre che alle solenni celebrazioni che hanno preceduto l’odierna giornata di festa.

“La Sicilia presente con quanto di meglio possa offrire – conclude Pino – le opere d’arte, i prodotti della terra, l’entusiasmo delle tante persone perbene che ogni giorno si battono per rendere migliore la propria terra. Nel nostro piccolo, anche noi abbiamo voluto portare ad Assisi qualcosa: l’orgoglio della comunità filippese, che si consacra al Santo Patrono d’Italia”.