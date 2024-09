Un milione e 400 euro di finanziamento per la riqualificazione nei comuni di Montalbano e Tripi

La partecipazione al bando pubblico per il finanziamento dei progetti confluenti nel “Piano Nazionale per la Riqualificazione dei Piccoli Comuni” ha regalato grandi soddisfazioni alle amministrazioni comunali di Montalbano Elicona e Tripi, guidate dai sindaci Antonino Todaro e Michele Lemmo.

L’azione sinergica dei due sindaci ha consentito di ottenere il finanziamento di un progetto comune dell’importo complessivo di ben un milione e quattrocento mila euro, classificatosi alla posizione numero 105 su ben 1179 ritenuti ammissibili e finanziabili.

Una politica congiunta di valorizzazione e rilancio dei due territori limitrofi che ora si intende sostenere attraverso la salvaguardia e la riqualificazione urbana del borgo medievale del comune di Montalbano Elicona e del centro storico della frazione Casale del comune di Tripi.

Il nuovo profilo a cui si punta per le casette del quartiere “Livatera”, ricadenti nel borgo medievale di Montalbano Elicona, è finalizzato ad un modello di sviluppo economico sostenibile di sicuro equilibrio culturale ed ambientale, di notevole ritorno nell’ambito delle risorse turistiche. Per cui si prevede di intervenire su alcune casette del borgo, attraverso l’esecuzione di una serie di opere di riqualificazione, al fine di renderli idonei alle esigenze di una ricettività turistica di livello elevato. L’obiettivo del progetto di riqualificazione della frazione Casale del comune di Tripi, invece, è quello di conferire un carattere di omogeneità agli spazi collettivi, poiché le opere di urbanizzazione esistenti non garantiscono gli attuali standard funzionali. Ciò si connette ad una politica di rivitalizzazione dei nuclei storici di Tripi, intrapresa dall’amministrazione comunale, tesa ad innescare fenomeni di attrattività rispetto a potenziali interessi di investitori privati italiani e stranieri.

Il responsabile del progetto con il quale si è partecipato al bando è l’ing. Massimiliano Mobilia, mentre responsabile unico del procedimento è l’arch. Piero Lipari. “Abbiamo accolto con grande soddisfazione la notizia del finanziamento, – concordano all’unisono i due sindaci Todaro e Lemmo – ci auguriamo che la realizzazione di questo progetto, assicurata dalla nostra comune intesa, possa portare ampio respiro all’economia dei nostri comuni, oltre che segnare l’inizio di un’azione sinergica nell’ambito di nuove iniziative che intendiamo portare avanti”.