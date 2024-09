Barcellona, controlli e multe per il rispetto del senso unico in via Destra Longano negli orari di entrata ed di uscita dalle scuole

La Polizia Municipale di Barcellona, su input dell’assessore al ramo Salvatore Coppolino, ha avviato un controllo attento sulla via Destra Longano, per garantire il rispetto del senso unico in direzione monte mare, applicato nelle ore di ingresso e di uscita delle scuole.

Gli agenti, coordinati dal comandante Rosario Maimone, hanno fermato diversi automezzi e ciclomotori, che senza alcuni rispetto della evidente segnaletica verticale, stavano percorrendo la via Destra Longano in contromano. La determina del dirigente dispone infatti il senso unico per favorire il passaggio dei genitori che ogni giorni accompagnano i propri figli alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria Destra Longano, che dipendono dall’istituto comprensivo Bastiano Genovese di Barcellona. Sono scattate anche le multe per i trasgressori e sono state condotte verifiche anche sulle auto parcheggiate, considerato che in alcuni tratti della strada vige il divieto di sosta.

Certamente l’intervento di oggi è solo un segnale importante per coloro che, senza alcun senso civico (sempre meno presente in città), continuano a non rispettare la segnaletica ed ogni giorno hanno bisogno di una pattuglia della Polizia Locale per non creare gli inevitabili ingorghi davanti alla scuole, senza pensare che basterebbe percorrere la parallela via degli Studi per raggiungere la zona di Zigari e di Santa Venera. Si spera che l’attività di stamattina porti i suoi frutti, sensibilizzando soprattutto gli automobilisti più indisciplinati.