La Nuova Igea Virtus rafforza il gruppo degli juniores con il portiere Belmonte ed il centrocampista Trifilò

La Nuova Igea Virtus rafforza il gruppo degli juniores a disposizione del tecnico Francesco Di Gaetano. Sono stati definiti gli accordi con il portiere Christian Belmonte, palermitano, classe 2005, proveniente dal San Giorgio Piana, formazione del torneo di Eccellenza siciliana, e con il centrocampista barcellonese Ferdinando Trifilò, classe 2007, lo scorso anno nella formazione under 17 nazionale dell’Acr Messina.

Entrambe i giocatori hanno svolto tutta la preparazione con la squadra giallorossa ed hanno convinto lo staff tecnico delle loro qualità, meritando inserimento a pieno titolo nella rosa a disposizione dell’allenatore Francesco Di Gaetano per la stagione 2024-2025.

Christian Belmonte è cresciuto nel settore giovanile della Panormus e nella stagione 2022/23 ha vestito la maglia del Athletic Palermo in Eccellenza, prima di trasferirsi in prestito al San Giorgio Piana degli Albanesi dove ha conquistato da titolare la promozione in Eccellenza.

“Mi sento onorato – afferma Belmonte – di far parte di una società così importante come la Nuova Igea Virtus. Darò il massimo per questi colori e spero di ripagare la fiducia del mister Di Gaetano e tutta la società. Sono felice di far parte di questo gruppo di giocatori, perché fra di noi in queste settimane si è già creata l’intesa giusta, siamo molto uniti e pronti a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società”.

Ferdinando Trifilò è un centrocampista, barcellonese doc, cresciuto nel settore giovanile dell’Academy Barcellona, società ormai confluita nella Nuova Igea Virtus. Dopo l’esperienza di due anni nella rappresentativa Under 17 Nazionale dell’Acr Messina, torna a Barcellona Pozzo di Gotto, dove andrà a rafforzare la pattuglia di giocatore della città del Longano, attualmente composta dal capitano Giovanni Biondo e dal mediano Mattia Trovato.

“Sono contentissimo – afferma Trifilò – di poter indossare la maglia della squadra più importante della mia città. Ringrazio il mister Di Gaetano e la Società che stanno credendo in me, dandomi questa importante opportunità. Mi impegnerò al massimo per imparare e poter dare il mio contributo quando sarà chiamato in causa, giocando insieme ed al livello dei miei compagni di squadra”.