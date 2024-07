Il Barcellona Basket aggiunge al roster la guardia Emanuele Maschi e il ritorno dall’ala piccola Luka Todorovic

La NextCasa Barcellona Basket 4.0 continua a lavorare sul mercato per completare il roster da affidare alle cure dello staff tecnico, guidato da coach Pippo Biondo e completato da Peppe Pirri, Peppe Costantino e dal preparatore Antonio Nania.

Nella prossima stagione vestirà la maglia giallorossa anche Emanuele Maschi, guardia classe 2005 di 186 cm, proveniente dalla Fulgor Fidenza, dove ha disputato diversi campionati giovanili di Eccellenza tra cui l’Under 19 Eccellenza Nazionale, viaggiando a 15 punti di media a partita. Con la stessa società ha esordito in Serie C Gold e Serie B Interregionale.

Un gradito ritorno a Barcellona è invece quello di Luka Todorovic, ala piccola classe 2002 di 196 cm, che dal 2021 al 2023 ha vestito la maglia dell’Orsa Basket Barcellona in Serie C Gold dando il suo contributo all’impresa della promozione in Serie B Interregionale al termine della stagione sportiva 2022-2023. Nella passata stagione ha vissuto l’esperienza nella Virtus Cermenate in Serie C Unica.

Il nome di Emanuele Miaschi e quello di Luka Todorovic si aggiungono a quelli della guardia David Frizzarin, del play Antony Tyrtyshnik, del play Juan Francisco Peral Solana, del lungo Eugenio Cortese, dall’ala forte Artem Lopukhov e dell’ala piccola Federico Manfrè, a cui si aggiungono le conferme di Marangon e Gojokovic. Non sono escluse altre sorprese fino alla fine del mercato.