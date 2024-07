Barcellona, rinnovato l’incarico di esperto alle politiche culturali a Salvatore Scilipoti

Il Sindaco Pinuccio Calabrò ha rinnovato l’incarico di esperto in materia di politiche culturali al Dott. Salvatore Scilipoti che già da un anno ricopriva il medesimo ruolo.

Scilipoti in questi mesi si è occupato di promozione del territorio e valorizzazione delle sue tradizioni, di organizzare unitamente all’Assessore alla Cultura Angelita Pino numerosi eventi culturali tra cui quello dedicato al poeta Bartolo Cattafi, tenutosi nell’Auditorium San Vito, il convegno in onore di San Sebastiano, la visita natalizia a Palazzo Fazio e Palazzo Caliri a bordo del trenino, le cerimonie in ricordo di Graziella Recupero e dell’incidente ferroviario del 15 giugno 1969, la giornata dedicata al pittore Filippo Minolfi, numerose visite guidate come quella a Palermo sui luoghi dei Florio nonché, con la collaborazione degli uffici comunali, di curare la visita istituzionale di una delegazione bulgara che arriverà al Palazzo Comunale lunedì 22 luglio, giorno in cui verrà stipulato anche un Patto di gemellaggio con la cittadina di Rodopi.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia dimostrata – afferma Scilipoti – e l’Assessore Angelita Pino con cui ha proficuamente collaborato. Posso annunciare che nel prossimi mesi sono in programma importanti iniziative culturali”.