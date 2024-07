La Nuova Igea Virtus ha presentato la campagna abbonamenti e attende di conoscere la composizione del girone I

La Nuova Igea Virtus ha superato senza problemi le verifiche della CovisoD, che ha ratificato l’iscrizione della società giallorossa al prossimo campionato di serie D. Si attende adesso l’esito dei controlli sulle altre società a cui è stata chiesta l’integrazione dei documenti prima di conoscere la composizione del girone I, che dovrebbe mettere insieme le 12 formazioni siciliane, le 4 calabrese e probabilmente altre 2 campane.

La società giallorossa, che sta preparando il raduno di domani 18 luglio con visite mediche e test atletici, ha presentato presso l’auditorium Parco Magg. La Rosa la campagna abbonamenti “Il Futuro inizia adesso” relativa alla prossima stagione 2024-2025.

Alla conferenza di presentazione, moderata dall’addetto stampa Giuseppe Puliafito, sono intervenuti il presidente Massimo Italiano, il vicepresidente Giuseppe Di Bartola, il responsabile marketing Ivan Rizzuto, il capitano Giovanni Biondo ed il centrocampista Mattia Trovato.

Come illustrato dal vicepresidente Giuseppe Di Bartola, i costi degli abbonamenti sono rimasti invariati rispetto all’anno scorso, con alcuni importanti novità. La prima è che ci sarà solo una giornata giallorossa in cui non saranno validi gli abbonamenti. Sono stati predisposti abbonamenti destinati alle donne ed agli over 65 ed, insieme all’abbonamento Gold, che consente di occupare le poltroncine della tribuna per tutte le gare di campionato e di Coppa Italia, è stato creato un settore tribuna numerata, per chi vorrà mantenere lo stesso posto per tutta la stagione. I ragazzi under 13 avranno l’ingresso gratuito in gradinata, ma come accade in tutti i campi professionistici e semiprofessionisti dovranno pagare per occupare un posto in tribuna, con l’opzione padre-figlio, che è stata prevista dalla società e che consentirà l’ingresso al settore coperto un piccolo contributo.

ECCO IL DETTAGLIO DELLA CAMPAGNA ABBONAMENTI “IL FUTURO INIZIA ADESSO”

Gradinata €. 60

Tribuna coperta €. 140

Tribuna coperta numerata €. 180

Tribuna Gold-Vip €. 250

La tessera annuale garantirà l’ingresso a tutte le partite casalinghe ad eccezione di una Giornata GialloRossa.

Special

Calcio&Basket: Gradinata €. 90

Donne: Gradinata €. 50 – Tribuna coperta €100

Over65: Gradinata €. 50 – Tribuna coperta €100

Under13: Gradinata Gratuito

Disabili (con 104): Gradinata e Tribuna coperta Gratuito

La prevendita degli abbonamenti è programmata presso i seguenti esercizi commerciali a partire da oggi 17 luglio: