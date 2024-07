Basket, in giallorosso il pivot Eugenio Cortese: in arrivo il play Tyrtshnyk e l’ala piccola Miaschi

Il Barcellona Basket ha ufficializzato l’arrivo in giallorosso del pivot italiano Eugenio Cortese, centro classe 2002 di 202 cm, lo scorso anno a Sala Consilina.

Si tratta di un profilo fortemente voluto della società e dello staff tecnico per la sua duttilità tattica e la capacità di giocare dentro e fuori l’area colorata. Eugenio Cortes è cresciuto cestisticamente in Campania, con esperienze importanti nell’Under 18 Eccellenza Nazionale con le maglie della Vivi Basket Napoli e di Cercola, con cui ha esordito in Serie C Gold. Nella stagione sportiva 2021-2022 è approdato in Serie B con la maglia di Rieti e nella stagione successiva si accasato alla Juvecaserta, prima dell’esperienza con la Pallacanestro Sala Consilina.

La società barcellonese non si ferma ed è pronta ad annunciare anche l’arrivo del play ucraino Antony Tyrtshnyk e dell’ala piccola Emanuele Miaschi. Tyrtshnyk è un play classe 2002 reduce da due campionati di serie C, dopo la precedente esperienza a Nardò, mentre Miaschi è un’ala piccola di 19 anni che si è messo in luce in Under 19 Ecc. e in serie C Gold con la maglia della Fulgor Fidenza.