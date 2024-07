Assegnato il servizio di trasporto pubblico locale alla ditta Campagna&Ciccolo: ecco i nuovi orari delle corse estive

E’ stata firmata la determina dirigenziale con cui è stato affidato il servizio di trasporto pubblico locale alla ditta Campagna&Ciccolo, con sede a Messina, che si è aggiudicato il servizio rimasto vacante dopo la decisione dell’AST di sospendere l’attività su base comunale, proseguendo solo quella intercomunale.

La spesa per il servizio è stata coperta con i fondi regionali assegnati a ciascun Comune per garantire la prosecuzione dei collegamenti su base locale, con i collegamenti il centro delle città e le periferie. Clicca in basso per visionare gli orari e le modalità di effettuazione delle corse, che partiranno dal capolinea di via Gramsci. “Si tratta di un passaggio importante – afferma l’assessore alla viabilità Viviana Dottore – che ci permetterà di migliorare i collegamenti tra le diverse frazioni della città e con la stazione ferroviaria. In questo periodo estivo l’attenzione sarà concentrata anche sulla corse verso le zone balneari e sarà attivata presto anche una fermata davanti al monumento ai Caduti in piazza Santalco. In via Gramsci, dove è previsto il capolinea, sarà allestita una postazione informativa della ditta”.